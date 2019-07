Florian Bodog google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directia Nationala de Anticoruptie (DNA) cere urmarirea penala a lui Florian Bodog, cercetat pentru abuz in serviciu. Procurorii DNA cer procurorului general interimar al Romaniei sa transmita Senatului o cerere de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, pe care il suspecteaza de posibile fapte de coruptie legate de modalitatea in care ar fi angajat o consiliera in perioada mandatului sau, au declarat astazi surse judiciare. Potrivit surselor citate, ancheta are la baza o plangere legata de felul in care respectiva consiliera ar fi fost angajata. Directia Nationala Anticoruptie nu a oferit niciun detaliu referitor la acest caz. Fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog est ...