Florian Coldea, arogant la audirea de la SIIJ: Cat interes pentru un profesor?!

florian coldea audiat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, a ajuns la Sectia de anchetare a magistratilor, pentru a fi audiat in dosarul Laurei Codruta Kovesi privind extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia. „Cat interes pentru un profesor?!”, a spus ironic Coldea in fata jurnalistilor, precizand ca nu poate face observatii sau comentarii. „O sa fac cateva observatii in momentul in care o sa ies”, a adaugat Florian Coldea. Audiere bomba la SIIJ! Florian Coldea da explicatii in dosarul Laurei Codruta Kovesi Fostul prim adjunct al Serviciului Roman de Informatii s-a prezentat, pe 22 aprilie, la registratura Sectiei pentru a-si ridica citatia aferen ...