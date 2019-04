Florian Coldea, audiat in dosarul Laurei Codruta Kovesi

Florian Coldea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul prim adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, a fost chemat luni la sectia speciala. Acesta va fi audiat in data de 16 mai in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa. Ancheta este in plina desfasurare, un dosar in care si Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub urmarire penala pentru luare de mita, pentru marturire mincinoasa si pentru constituire de grup infractional organizat. Iata lista ''penalilor'' Laurei Codruta Kovesi in timpul mandatului de la DNA Dosarul Laurei Codruta Kovesi a fost deschis in urma unui denunt al fostului deputat PSD Sebastian Ghita. El a acuzat-o pe Kovesi ca i-ar fi cerut bani pentru plata avionului cu care urma sa fie adus i ...