Florian Enita, politistul care a salvat dosarul Caracal

Intr-un interviu incendiar acordat pentru ziare.com, comisarul-sef Florian Enita a descris, pas cu pas, cum a decurs ancheta efectuata in curtea si locuinta lui Gheorghe Dinca, cel supranumit ”Monstrul din Caracal”. Dupa ce, initial, ancheta in cazul ”Caracal” a parut sa ofere rezultate rapide, cercetarile la fata locului au fost preluate de o echipa alcatuita din ofiteri ai Serviciului Omoruri Bucuresti, plus criminalisti de la Politia Bucuresti si IGP.

Din 2011, echipa condusa de Florian Enita nu a mai avut niciun caz neelucidat. Comisarul-sef spune ca a aflat despre cazul ”Caracal” de la stiri si ca nu si-a imaginat, initial, cat de complexa va fi aceasta ancheta.

”De la stiri, pe 26 iulie. Desi eu, de regula, nu ma prea uit la televizor, mai ales la acele televiziuni de stiri care te asalteaza toata ziua cu „bombe” si unde vin tot felul de oameni care-si dau cu parerea si nu intelegi nimic de la ei. Habar nu aveam cat e de complex cazul. Si cat timp va uitati la TV nu v-a racait curiozitatea profesionala? Ba da. E un caz inedit. Toti eram curiosi ce e acolo, nu stiam cine a preluat dosarul, cine lucreaza in el. In august ni s-a spus: „maine plecati la Caracal”. Intr-o vineri, pe 2 august, am plecat 8 persoane de la Serviciul Omoruri si 12 criminalisti de la Politia Capitalei. Am avut si de la IGP cativa criminalisti, cativa ofiteri, profilerul. Destul de multi. Nu stiam despre ce e vorba. Abia cand am ajuns si am facut prima evaluare a ceea ce am gasit, le-am spus ca va dura cel putin 3 saptamani cercetarea la fata locului (CFL). Multi nu au vrut sa creada: „ce facem 3 saptamani aici?” A durat mai mult, pana pe 29 august”, spune Florian Enita.

Buncarul din ”Casa Groazei”

S-a discutat de foarte multe ori despre buncarul din casa lui Gheorghe Dinca, iar comisarul-sef Florian Enita a reamintit faptul ca, la un moment dat, Gheorghe Dinca a avut un service auto. Tocmai de aceea exista o rampa, la fata locului, iar peste aceasta a fost construit un tavan din beton armat. Intrebat care a fost scopul acestei construtctii, Dinca a declarat ca se temea de… un atac cu rachete, in apropiere aflandu-se baza militara de la Deveselu. Dar Florian Enita formuleaza si o ipoteza infioratoare. Existau si inele metalice prinse in beton, iar Dinca nu a dat nicio explicatie referitoare la ele. Din punctul de vedere al politistului, ”Monstrul din Caracal” se pregatea pentru a trece la ”nivelul urmator”.

”In casa groazei, cum mai este cunoscuta, a functionat la un moment dat un service auto. In atelier se afla o rampa construita din caramida si beton. Peste rampa a fost construit un tavan din beton armat care a fost acoperit cu pamant si au ramas la vedere scarile prin care se facea accesul. In afara de o podina din lemn peste care se afla o saltea si un butoi din plastic incastrat in beton, ne-au atras atentia cateva inele metalice prinse in beton. L-am intrebat pe Dinca scopul acestei constructii si ne-a raspuns ca se temea de un atac cu rachete, ca in apropiere se afla baza militara de la Deveselu. Nu am primit niciodata un raspuns legat de acele inele metalice, dar convingerea mea este ca nu a apucat sa foloseasca acest spatiu. Probabil era un „next level”, declara politistul Florian Enita.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.