Florian Walter a murit! Omul de afaceri suferise un atac cerebral

Florian Walter

Omul de afaceri Florian Walter a decedat, duminica seara, la Spitalul Floreasca din Capitala, acolo unde fusese internat inca de joi seara cand a suferit un atac cerebral, transmite GSP.ro. Fostul finantator al echipelor Dinamo, Universitatea Cluj si Petrolul avea 56 de ani.

Vineri noapte, Florian Walter fusese operat de doctorul Serban Bradisteanu. Din acel moment a fost in coma, tinut in viata de aparate, pana astazi. Acesta mai suferise un preinfarct pe vremea cand fugise de justitie in Dubai, in octombrie 2015. De asemenea, in 2010, fusese operat tot din cauza unor probleme cardiace.

Florian Walter, patronul companiei de salubritate Romprest, a fost acuzat de un prejudiciu de 4,5 milioane de euro adus bugetului de stat, produs in perioada 2013 – 2014.

Florian Walter (nascut in 1963) a ajuns sa fie cautat in toata lumea de procurorii DIICOT si apoi de cei de la DNA pentru afacerile sale cu gunoi, care l-au facut pe fostul intermediar de butelii sa ajunga sa primeasca 450 de milioane de euro doar pentru salubrizarea Sectorului 1 al Capitalei.

Romprest a incasat milioane de euro pentru salubrizarea si intretinerea aeroporturilor din Romania, dar si din paza acestora.

Walter a venit ca actionar la Dinamo la inceputul anilor 2000 si a plecat in 2009, cand s-a dus la U Cluj. La formatia din Ardeal a stat 3 ani, in 2012 mutandu-se la Petrolul.

Disparut din tara in luna mai a anului 2015, el a fost localizat in vara lui 2016 in Dubai, cel mai luxos emirat din cadrul Emiratelor Arabe Unite, stat din Golful Persic.

Pe 5 martie 2016, Walter a fost extradat din Emiratele Arabe Unite. Pe 6 martie a fost arestat in Romania. Ajuns in tara, Walter s-a aparat si a spus ca nu a fugit din tara si ca afacerile sale au fost corecte. A fost eliberat pe 5 august, data de la care se afla sub control judiciar.

La jumatatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanta de fond, a dispus inceperea judecatii in dosarul Romprest, care vizeaza fapte de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.

Florian Walter, trimis in judecata de procurorii DIICOT Cluj

In 2017, Florian Walter a fost trimis in judecata de catre procurorii DIICOT Cluj pentru constituire a unui grup infractional organizat si delapidare, cu consecinte deosebit de grave, in dosarul delapidarii clubului de fotbal Universitatea Cluj. Acesta este acuzat ca, impreuna cu ceilalti trei inculpati din dosar, a transferat cu titlu gratuit 11 jucatori de valoare ai clubului la FC Petrolul Ploiesti SA. Urma sa se prezinte la Tribunalul Cluj pe 11 iunie 2019.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Cluj l-au trimis in judecata pe Florian Walter pentru constituire a unui grup infractional organizat si delapidare, cu consecinte deosebit de grave.

Totodata, au fost trimisi in judecata si Daniel Capra, Ioan Marginean si Marius Adrian Nicolae, pentru ”savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, in modalitatea constituirii unui grup infractional organizat, urmat de savarsirea unei infractiuni”, se arata intr-un comunicat publicat joi de catre DIICOT .

”In cursul anului 2012, in timp ce detinea calitatea de director general si actionar majoritar in cadrul FC Universitatea Cluj SA, inculpatul Walter Florian a initiat si constituit un grup infractional organizat impreuna cu inculpatii Marginean Ioan si Capra Daniel, grup care a fost sprijinit si de catre inculpatul Nicolae Marius Adrian si care a avut ca scop realizarea unui plan infractional prin care, in urma comiterii unei infractiuni de delapidare in dauna FC Universitatea Cluj SA, urmau sa fie obtinute in mod ilicit beneficii materiale pentru FC Petrolul Ploiesti SA, club in care inculpatul Walter Florian avea un interes direct, deoarece detinuse calitatea de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie”, se arata in comunicatul DIICOT.

Procurorii sustin ca, de la inceputul pana in toamna anului 2012, Florian Walter si ceilalti trei inculpati ”au desfasurat in mod coordonat, pe o perioada determinata, in diferite modalitati de participare, o activitate infractionala complexa”, fiecare dintre ei avand un rol precis si atributii clare.

Astfel, inculpatii au delapidat FC Universitatea Cluj SA prin insusirea nejustificata a 11 jucatori de fotbal ai clubului, cu o valoare de piata ridicata. Sportivii au fost mutati cu titlu gratuit la un club advers FC Petrolul Ploiesti SA, ”unde inculpatul Walter Florian a stabilit ca isi va reloca resursele in calitate de ‘finantator’, avand interese in mod direct”, spun procurorii.

Anchetatorii mai spun ca planul infractional prin care a avut drept consecinta prejudicierea Clubului U Cluj, initiat de Florian Walter si pus in aplicare impreuna cu ceilalti membri ai grupului infractional, a fost organizat pe mai multe paliere de activitate.

Astfel, FC Petrolul Ploiesti SA a fost preluat si folosit, prin persoane interpuse, de catre Florian Walter, pentru ca acesta sa coordoneze activitatea clubului si sa transfere gratuit in mod nejustificat o parte din activele care apartineau FC Universitatea Cluj SA.

Procurorii sustin ca Florian Walter a utilizat in interes personal, activele din FC Universitatea Cluj SA, respectiv 11 jucatori de fotbal, ”pe care i-a transferat in mod fraudulos catre FC Petrolul Ploiesti SA, in detrimentul FC Universitatea Cluj SA, cu ajutorul celorlalti participanti, inculpatul Walter Florian apreciind ca, in calitate de actionar majoritar si director general, poate utiliza in interes personal activele societatii, contrar intereselor economice ale clubului si fara a respecta dispozitiile care reglementeaza organizarea, functionarea si conducerea unei societati pe actiuni cum este cazul societatii FC Universitatea Cluj SA”, se arata in comunicatul DIICOT.

Apoi, s-a stabilit modul in care urmau sa fie mutati gratuit cei 11 jucatori de fotbal de valoare de la FC Universitatea Cluj SA catre FC Petrolul Ploiesti SA, ”cu consecinta prejudicierii FC Universitatea Cluj SA, intrucat acesti jucatori aveau o reala valoare de piata si puteau aduce in continuare beneficii materiale si profesionale clubului de fotbal U Cluj”, potrivit procurorilor.

Dupa care s-au s-au intreprins ”activitati de determinare” a fotbalistilor sa plece de la FC Universitatea Cluj SA si sa mearga la FC Petrolul Ploiesti SA, desi contractele cu U Cluj se aflau in derulare si nimeni nu a facut demersuri pentru rezilierea acestora, ”aceste activitati fiind efectuate pentru a putea dispune, in mod nejustificat, de serviciile acestor jucatori de fotbal, cotati cu valoare ridicata, la FC Petrolul Ploiesti SA, unde inculpatul Walter Florian avea interese directe, cu consecinta prejudicierii FC Universitatea Cluj SA”, mai spun anchetatorii.

Procurorii sustin ca Florian Walter a fost initiatorul si liderul grupului infractional, in timp ce ceilalti trei inculpati au fost executanti pe diferite paliere ale activitatii infractionale, fiecare avand o activitatea concreta in delapidarea clubului de fotbal.

”Inculpatul Capra Daniel a avut rolul de a se implica in activitatea de preluare a FC Petrolul Ploiesti SA, pentru a-i facilita inculpatului Walter Florian posibilitatea de a controla prin persoane interpuse acest club, unde urma sa isi mute activitatea de ‘finantare’ si unde urma sa aduca cei mai buni jucatori ai clubului U Cluj.

De asemenea, inculpatul Capra Daniel a avut rolul de a incheia si semna, in calitate de manager general al FC Petrolul Ploiesti SA, acordurile de transfer cu titlu gratuit ale celor 11 jucatori de fotbal de la FC Universitatea Cluj SA, precum si de a se asigura ca acesti jucatori vor primi cel putin aceleasi drepturi salariale pe care le aveau la Clubul U Cluj, acest aspect fiind important pentru determinarea jucatorilor de a fi de acord cu mutarea de la FC Universitatea Cluj SA la FC Petrolul Ploiesti SA.

In aceasta activitate inculpatul Capra Daniel a actionat oficial in calitate de manager general si actionar majoritar al FC Petrolul Ploiesti SA, insa in realitate activitatea sa in cadrul clubului Petrolul Ploiesti a fost coordonata de catre inculpatul Walter Florian”, se mai arata in comunicatul DIICOT.

