Florin Andone a ramas fara antrenor

Chris Hughton, antrenorul echipei Brighton, la care este legitimat si Florin Andone, a fost demi astazi, a doua zi dupa esecul, scor 4-1, cu Manchester City, in ultima etapa a campionatului Angliei. In varsta de 60 de ani, Chris Hughton a reusit sa asigure mentinerea echipei Brighton in Premier League, dupa ce a terminat pe locul 17. Florin Andone, gata de joc! Atacantul roman revine pe teren contra lui Chelsea Alaturi de Hughton vor pleca si secunzii Paul Trollope Paul Nevin. Principalul favorit pentru a-i lua locul este Graham Potter, in prezent la Swansea (D2).