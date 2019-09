Florin Andone și-a facut debutul la Galatasaray in meciul cu Yeni Malatyaspor, terminat la egalitate

Florin Andone (26 de ani) a debutat la Galatasaray, duminică, în meciul de pe terenul lui Yeni Malatyaspor, scor 1-1, în etapa a cincea din prima ligă turcă, potrivit Mediafax.

Andone a început partida din postura de titular, Fatih Terim hotărând să îl lase pe bancă pe columbianul Radamel Falcao. Românul a evoluat 84 de minute şi a văzut de pe teren golul lui Seri, din minutul 23. Acesta a fost înlocuit cu Jimmy Durmaz, iar cinci minute mai târziu, Galatasaray s-a văzut egalată.

Gazdele au punctat pentru 1-1 în minutul 89, prin Guilherme, în urma unei lovituri libere gestionate necorespunzător de apărarea lui Galatasaray.

Citește și: Scenariu cutremurător! ‘Pentru asta a fost executat politic Dragnea’/’Un act de trădare națională a președintelui și premierului’

S-a terminat 1-1, iar Galatasaray ocupă locul 6 în Turcia, cu opt puncte acumulate în primele cinci runde. În runda următoare, campioana Turciei va disputa derby-ul cu Fenerbahce.

Pentru Florin Andone a fost primul meci disputat la Galatasay. Atacantul a fost împrumutat la începutul lunii septembrie, de la Brighton & Hove Albion, şi a fost rezervă neutilizată în partida din Liga Campionilor, de miercuri, contra lui Brugge, scor 0-0.

„Sunt foarte fericit că am debutat în tricoul lui Galatasaray, dar nu pot să spun că sunt fericit pentru rezultat. Nu am făcut cel mai bun joc al meu azi. Am alergat cât de mult am putut, am încercat să-mi aşut echipa. Aştept meciurile următoare şi sunt sigur că voi avea prestaţii mai bune”, a declarat Andone, la finalul meciului, potrivit site-ului oficial al lui Galatasaray.