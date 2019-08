Florin Busuioc si-a deschis sufletul in fata tuturor. Ce spune despre fiul lui pe care l-a parasit la o luna dupa ce s-a nascut. „Mi-am lasat familia si nu regret”

Invitat in emisiunea Danei Savuica, „E OK sa fii vedeta?”, Florin Busuioc a vorbit sincer despre familia lui si despre baiatul pe care l-a parasit pe vremea cand acesta avea doar o luna.

„Mi-am lasat familia si nu regret. Pentru ca daca n-o lasam, n-as fi fost astazi aici, pentru ca se impiedicau cariera si devenirea mea de conditia de a fi acolo, in familie. Anume visul meu de-a ajunge pe o scena de teatru din Bucuresti, actor recunoscut – nu ma gandeam atunci la televiziune, ca nu exista… In anii ’90, cand eram inca la Piatra Neamt si am facut o familie acolo, n-as fi crezut ca o sa ajung in televiziune, ma gandeam la teatru. Si mi-am lasat familia aceea cu copil, ca sa-mi vad de treaba mea. Deci nu regret cumva! Imi pare rau, ma simt vinovat, ma simt foarte vinovat, recunosc, dar nu regret!”.

Florin Busuioc a vorbit si despre legatura pe care o are cu baiatul lui. „Am facut niste gesturi, au fost refuzate, la un moment dat. Acum chiar mi-a scris fi-miu un mesaj: „Am fost un copil, am fost un prost. Hai sa facem o…”. Si probabil ca o sa ne reconectam si o sa fie bine. Am mai avut niste incercari, au esuat, ma rog, n-are importanta. Ma simt vinovat, dar nu regret”.

„El a fost privat de asta. Are tot dreptul sa fie suparat pe mine! Nu am nicio indoiala ca are acest drept, dar s-a intamplat. Daca o sa reluam relatia, la un moment dat… Trebuie sa aflu ce e cu el, ce-i cu viata lui. Stiu ca facea, la un moment dat, facultatea de Meteorologie, sper sa fi reusit. Avea o iubita, dar nu era insurat, nu stiu daca s-o fi insurat intre timp… El a facut deja un pas spre mine, trebuie sa fac eu pasul urmator. Si o sa-l fac! Acum are 29 de ani. Avea o luna cand am plecat, chiar la inceput… „, a declarat Florin Busuioc, potrivit okmagazine.ro. In prezent, Florin Busuioc este casatorit si are doua fete.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.