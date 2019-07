Florin Calinescu a intrat in politica

Actorul Florin Calinescu a anuntat pe Facebook ca a intrat in politica si, in calitate de presedinte ales al Partidului Verde, a afirmat ca formatiunea "nu are legatura cu niciun partid de dinainte de cel de-al Doilea Razboi Mondial" si ca nu va face aliante politice. El a lansat, de asemenea, un apel pentru viitorii simpatizanti de a se alatura demersului "verzilor" din Romania.