Florin Calinescu, lamuriri dupa ce a plecat de la Pro TV: ''Nu nu mai pot aparea la televizor''

Actorul Florin Calinescu a decis sa puna pauza carierei in televiziune si revine in politica, fiind ales presedinte al Partidului Verde. Calinescu a explicat ca i-a anuntat deja pe cei de la Pro TV si nu va mai fi jurat in cadrul emisiunii "Romanii au talent!". Florin Calinescu a fost dat afara de la PRO TV. Vezi motivul "Nu am fost dat afara de niciun PRO TV. Eu i-am anuntat ca ma indrept spre politica. E evident ca in urma acestei decizii, nu mai pot aparea la televizor in emisiuni precum cea de la PRO TV, conform reglementarilor CNA. Eu i-am anuntat pe cei de la PRO TV acum o luna, de intentiile mele, civilizat, luam o pauza", a declarat Florin Calinescu. Dac ...