Florin Cițu a atins CULMEA GUVERNARII: NEAGA ca s-a imprumutat 3 miliarde de euro pe 30 de ani și il contrazice pe ministrul... Cițu

Florin Cîțu s-a dus, luni seara, la Digi 24, unde a vorbit despre împrumuturile de zeci de miliarde pe care le face în numele poporului român. Întrebat dacă a făcut un împrumut pe 30 de ani în acest an, ministrul de Finanțe a infirmat. Asta, în ciuda faptului că împrumutul a fost făcut pe 20 ianuarie, dar și a dovezii că el a dat ordinul, așa cum e și normal, și l-a și semnat. Deși moderatorul emisiunii avea hârtiile cu știrile care informau despre împrumutul de 3 miliarde de euro, acesta a evitat să îl contrazică pe ministru.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă dovada că România, la ordinul lui Cîțu, s-a împrumutat o sumă uriașă.

Pe 21 ianuarie, toate agențiile de presă informau: ”Ministerul Finanţelor a împrumutat marți 3 miliarde de euro de pe pieţele externe, în prima emisiune de obligaţiuni denominate în euro din 2020. Emisiunea a fost structurată pe două tranşe, una cu scadenţa pe 12 ani, iar cealaltă pe 30 de ani. Investitorii au plasat ordine de 12 miliarde de euro, de peste patru ori cât au programat Finanțele să se împrumute.”

”Pe tranşa de 12 ani, dobânda este formată din nivelul mid swap plus 180 de puncte de bază, respectiv 2,04% pe an, iar pe tranşa de 30 de ani, nivelul mid swap plus 285 puncte de bază, adică o dobândă de 3,41% pe an.Emisiunea a fost administrată de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale și Unicredit Bank AG. Suma se utilizează pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale.”, așa cum informa STIRIPESURSE.RO în acel moment.

Însă, după numai 7 zile, Cîțu spune că împrumutul nu a fost făcut. Iată schimbul de replici dintre ministru și jurnalist, iar la final prezentăm documentul împrumutului semnat de însuși ministrul care neagă banii luați pe 3 decenii.

”Florin Cîțu: Ne împrumutăm din ce în ce mai ieftin.

Cosmin Prelipceanu: Ați făcut un împrumut, la începutul anului, pe 30 de ani.

Florin Cîțu: Nu. Despre împrumuturile pe care le-am făcut am comunicat.

Cosmin Prelipceanu: Din comunicarea dumneavoastră am aflat că unul dintre împrumuturi e pe 30 de ani.

Florin Cîțu: Noi nu am comunicat, încă. Dacă vorbiți de anul trecut, au fost două împrumuturi pe 30 de ani. Guvernul s-a împrumutat 5 miliarde.

Cosmin Prelipceanu: Deci, anul ăsta nu ați luat nicio sumă pe 30 de ani?

Florin Cîțu: Anul ăsta, dacă ne împrumutăm pe 30 de ani, voi face o comunicare.

Cosmin Prelipceanu: 30 de ani e o perioadă lungă!

Florin Cîțu: Corect, dar să știți că depinde și acolo cum te împrumuți și așa mai departe. Anul trecut, s-a împrumutat statul pe 30 de ani pe niște dobânzi foarte mari și de două ori. S-au împrumutat 5 miliarde de euro.”, a fost schimbul de replici dintre cei doi.

