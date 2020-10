Florin Cițu a discutat cu reprezentantii asociatiilor din agricultura despre eficienta programelor finantate de la buget

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat luni că a discutat cu reprezentanţii asociaţiilor din agricultură despre eficienţa programelor finanţate de la buget, urmând ca aceştia să vină cu o analiză pentru a vedea care dintre ale pot fi susţinute şi în viitor, informează Agerpres.

"Astăzi am avut o întâlnire cu mai mulţi reprezentanţi, cu Confederaţia sindicală Agrostar. Sunt sindicate care sunt direct legate de sectorul agricultură. M-am văzut cu AFIR, reprezentanţii AFIR, reprezentanţii APIA şi Societatea Naţională de Bovine, Agrostar, Sind Fitosanitar şi aşa mai departe. Au fost mai multe asociaţii cu care m-am întâlnit. Am vrut să discut puţin despre programele finanţate de la buget în sectorul agricol. Bineînţeles, le-am prezentat situaţia economică reprezentanţilor acestor asociaţii şi am vrut să avem o discuţie onestă despre aceste programe şi cât de eficiente sunt ele. Este foarte important pentru mine să ştiu că banii care se cheltuiesc de la buget sunt cheltuiţi eficient, că dau randament. Şi atunci le-am cerut reprezentanţilor să vină cu o analiză pe programe, să vedem împreună care sunt programele care continuă şi dau randament, ca să poată să fie susţinute şi în viitor. Vorbim de bugetul anului viitor. Mai mult, am vorbit despre programul de dezvoltare a sistemului de irigaţii în România şi despre cum o să-l finanţăm în perioada următoare", a spus Florin Cîţu, într-o declaraţie online.El a precizat că informaţiile sunt necesare pentru a structura bugetul pentru anul viitor."Problemele care sunt legate direct de finanţare mă interesează aici foarte mult, pentru că începem să discutăm despre bugetul anului viitor, iar bugetul Ministerului Agriculturii este unul printre cele mai mari. Este al patrulea ca mărime dintre bugetele ministerelor şi atunci este important să ştim pe ce se cheltuiesc banii", a explicat ministrul.