Florin Cițu a furat startul statului și a publicat pe Facebook o informație confidențiala

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat, joi, rezultatele unei emisiuni de titluri de stat pe pagina proprie de Facebook, înainte ca rezultatele licitației să fie anunțate oficial de către BNR, ori de către Ministerul Finanțelor, sau ca datele să fie transmise prin intermediul portalurilor Bloomberg și Reuters, prin care informațiile acestea ajung la bancherii internaționali […] The post Florin Cîțu a furat startul statului și a publicat pe Facebook o informație confidențială appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.