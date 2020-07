Florin Cițu a gasit 'soluția' pentru ieșirea din criza. Cu ce ' lucru fantastic' se lauda ministrul Finanțelor

Alocarea masivă a resurselor bugetare spre investiţii, nu spre cheltuieli neproductive, garantează o economie cu creştere mare neinflaţionistă în viitor, a scris marţi, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

"Am promis investiţii şi asta am făcut. Există o singură soluţie de a ieşi din criză: investiţii! În acelaşi timp, alocarea masivă a resurselor bugetare spre investiţii, nu spre cheltuieli neproductive, garantează o economie cu creştere economică mare neinflaţionistă în viitor. În primele şase luni, în mijlocul celei mai mari crize economice am făcut un lucru fantastic (pentru mulţi imposibil). Am investit o sumă record. Cea mai mare sumă investită de Guvernul României în primele şase luni - 16,1 miliarde de lei. Asta înseamnă guvernare liberală", susţine Cîţu.

Ministerul Finanţelor a subliniat că "socialiştii de la PSD deţin recordul ruşinii- cele mai mici sume investite doi ani la rând (2017 şi 2018)."



"Investiţiile mari reprezintă încă un argument pentru care sunt optimist raţional atunci când vorbesc de revenirea economiei", a mai spus Cîţu.