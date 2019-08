Florin Cițu, acuzații EXPLOZIVE: Dancila și Teodorovici comit o ILEGALITATE. Au MASLUIT cifrele bugetului

Liderul senatorilor PNL, Florin Cîțu, susține că premierul Viorica Dăncilă și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, comit o ilegalitate atunci când anunță o rectificare bugetară pozitivă. Cîțu analizează cifrele și susține că acestea au fost măsluite, pentru că deficitul este mai mare decât îl anunță Guvernul.

”Dancila, mai ai o sansa sa scapi. Demite-l pe TEODOROVICI!

Executia bugetara arata ca rectificarea bugetara TREBUIE sa fie NEGATIVA.

Toate categoriile de venituri sunt MAI MICI decat nivelul aprobat in legea bugetului de stat.

Deficitul bugetar dupa 6 luni este MAI MARE decat cel aporbat in legea bugetului de stat. 1.94%>1.83%

Pentru a face rectificare pozitiva, Dancila, Teodorovici, Ghizdeanu si toti cei care aproba si semneaza aceasta rectificare comit o ilegalitate. Curtea de Conturi ar fi trebuit sa intervina inca de anul trecut dat prefera sa fie responsabila alaturi de acestia in fata legii.

In urmatoarele zile va prezint cum au masluit datele pentru a justifica rectificare bugetara pozitiva. Atat in 2018 cat si in 2019.

Dar nu ma opresc aici. Voi pune la dispozitia insitutiilor statului aceste informatii. Aceste ilegalitati TREBUIE sa se opreasca pentru ca asa AU DISTRUS ROMANIA.”, scrie Florin Cîțu.