Florin Cițu: Am vești EXCELENTE pentru toți romanii! Pariul Guvernului este confirmat

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, susține că economia României răspunde ”perfect” la măsurile adoptate de Guvern și arată că revenirea în V devine o realitate începând cu trimestrul III.

Am implementat o politica fiscala anticiclica, prudentă și responsabilă, iar datele confirmă că am ales cea mai bună strategie. În continuare este nevoie și de dobânzi reale zero sau chiar negative pentru a menține acest ritm. Nu am dubii că așa se vă întâmplă.”, scrie Florin Cîțu.