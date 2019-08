Florin Cițu anunța PRAPADUL in economia Romaniei: 'Vine nota de plata / CNSP e trompeta propagandei PSD - ALDE'

Senatorul PNL Florin Cîțu anunță că România va plăti nota de plată pentru actualul buget care este constituit pe o creștere economică de 5,5%, care, susține liberalul, este o minciună.

CITESTE SI: De ce BEREA trebuie băută cu mai multă spumă

"Vine nota de plata!

Bugetul este construit pe o crestere economica de 5.5%. Le-am zis atunci ca este o minciuna si se joaca cu stabilitatea economiei nationale.

Dupa sase luni economia se indreapta spre o crestere economica de sub 4%. Al doilea an la rand cand CNSP face aceeasi “greseala”.

Conducerea CNSP va plati pentru aceste “greseli”. Aceasta institutie este trompeta principala a PROPAGANDEI PSD+ALDE. O vom desfiinta.

Gaura la buget dupa 6 luni = 10.4 miliarde lei.

Rectificarea bugetara inroduce o gaura la bugetul de pensii de 2.9 miliarde lei. Este clar acum ca surplusul in legea bugetului era doar BS?

Companiie de stat care ar fi trebuit sa se finanteze 100% din venituri proprii au primit in primee sase luni subventii de 10 miliarde lei.

Mai clar 10 miliarde de lei, 1% din PIB a ajuns direct in buzunarele PSD+ALDE.

ATENTIE: Asa au furat 1% din PIB in DOAR sase luni!

In acest context PSD+ALDE ne propune:

- TAIE investitiile- ca in fiecare an

- TAXE mai mari si mai multe, accize etc - ca in fiecare an

- IMPRUMUTURI cu dobanzi mai mari, pana la 7% - ca in fiecare an. Condamnarea la saracie a generatiilor viitoare.

- INSOLVENTA pentru primariile opozitiei in special

- ARIERATE: companiile de stat nu mai platesc nici furnizori si nici datoriile catre bugetul de stat. Adica FALIMENT pentru companiile din privat care lucreaza cu statul.

#NuLuamPrizonieri #RomaniaFaraPSDsiALDE", scrie Florin Cîțu pe Facebook.