Florin Cițu arunca 'BOMBA' pe Facebook: 'Disperare mare la ANAF, nu sunt bani'. Mihaela Triculescu, audiata in Parlament / DOCUMENT

Senatorul PNL Florin Cîțu susține vineri, pe Facebook, că ANAF confirmă ceea ce a susținut mereu, și anume că „veniturile bugetare au fost umflate”. În sprijinul acuzațiilor, senatorul liberal publică un document semnat de președintele ANAF Mihaela Triculescu în care se mai vorbește de existența unei sume semnificative rămasă de restituit contribuabililor, reprezentând taxa pentru autoturisme, taxele pe poluare și timbrul de mediu.

ANI intră în forță în plină campanie electorală - Lot de aleși locali, în incompatibilitate și conflict de interese

„BOMBA!

ANAF confirma ce am zis mereu - veniturile bugetare au fost UMFLATE!

Disperare mare la ANAF, NU SUNT BANI!

In lunile martie si aprilie, doua luni, NU s-a realizat planul de incasari iar sefa ANAF cere explicatii!

Acum intelegeti de ce se duc 5 ani in urma sa va taxeze din nou? Ati inteles cat de ticalosi sunt?

Si nu se opresc aici.

Pentru ca este campanie electorala au dat ordin sa se restituie cat mai repede TAXA auto. Nu au bani, dar da bine in campanie sa arati ca vrei sa faci asta. Cine ii mai crede?

Ce urmeaza?

Taxe noi, accize noi, controale de la ANAF, recalcularea pentru fiecare cetean si companie a impozitelor si contributiilor ce trebuiau platite in ultimii 7 ani.

Voi cerea audierea presedintei ANAF in comisia de buget finante din Senat in legatura planul ANAF si executia pana in acest moment.”, scrie Cîțu.