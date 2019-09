Florin Cițu arunca 'nucleara': 'Viorica și Orlando, anchetați. Premiera in politica romaneasca'

Senatorul PNL Florin Cîțu anunță miercuri, pe Facebook, că premierul Viorica Dăncilă și ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici sunt anchetați, ceea ce reprezintă o „premieră în politica românească”.

„Viorica si Orlando anchetati.

Premiera in politica romaneasca.

Am anuntat IN PREMIERA constituirea comisiei de ancheta privind executia si rectificarile bugetare.

Este o premiera pentru ca de comisie sunt vizati direct cei care au falsificat datele executiei si rectificarilor bugetare.

Ma refer la presedintele PSD, Viorica Dancila, si presedintele executiv PSD, Orlando.

Am verificat si pasaportul diplomatic al lui Orlando de la rusi nu-l salveaza. (Asta in cazul in care vrea sa fuga la rusi).

Sper ca aceasta comisie sa redacteze rapid raportul pentru a arata tuturor ca acuzatiile pe care mi le aduc sunt false.

Raportul comisiei va merge la procuratura care va spun sigur ca va solicita urmarire penala impotriva Vioricai si a lui Orlando.

#NuLuamPrizonieri

P.S. Daca comisia iesea mai repede, Viorica si Orlando aveau interzis in SUA”, scrie Cîțu pe Facebook.