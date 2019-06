Florin Cițu, AVERTISMENT pentru pensionari: Eugen Teodorovici este un mincinos notoriu! Va raspunde personal

Senatorul PNL, Florin Cîțu, susține că ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, minte atunci când arată că totul este în regulă cu pensiile. Cîțu arată că deficitul bugetar pe primele patru luni este de 1,7 miliarde de lei, iar această gaură va fi acoperită cu banii de la investiții.

”Ministrul muncii este un mincinos notoriu. Va raspunde personal!

"Legea bugetului este construită cu excedent la bugetul de pensii, rezultatul anului trecut deficitul a fost 0"

Anul trecut executia bugetul de pensii a aratat un deficit de 4.7 miliarde lei acoperit cu subventii de la bugetul de stat. Adica banii de investitii s-au dus pentru plata pensiilor.

Anul acesta deficitul dupa 4 luni de zile este de 1.7 miliarde lei.

Un guvern de mincinosi care trebuie sa plece. Si dupa ce pleaca vor raspunde si ei, Dancila, Teodorovici, Valcov, Ghizdeanu, Socol... si toti cei care i-au sustinut. Armata de functionari care are a fost partasa la distrugerea Romaniei.”, scrie Florin Cîțu.

Ministrul Marius Budăi a declarat la România TV că Guvernul are bani pentru plata pensiilor şi nu se pune problema tăierii veniturilor pentru milioane de oameni.

"După opoziţie, care invocă ideea tăierilor, vine și Comisia Europeană și spune că nu e bine ce a făcut PSD cu ordonanțe pe pensii, poate se schimbă, sugerând tăieri. Şi este un pic mai complicată, nu de explicat. Vreau să explic eu mai clar, parte de declaraţii de acest gen am avut, nu era luna în care să nu fie declaraţii că nu mai avem bani la pensii, la salarii, din rău în rău. Veneau cifrele Eurostat și spuneau altceva, la ce am pus în lege și ce avem de făcut, majorarea punctului de pensie se va face cum e trecut în lege, că a fost trecut în OUG 114, am avut în vigoare la legea bugetului, e bugetată și putem discuta și cum am promis în 2016. Majorăm etapizat și salarii și pensii și facem creștere economică. Legea bugetului este construită cu excedent la bugetul de pensii, rezultatul anului trecut deficitul a fost 0, avem creșteri de număr de contracte, deficitul nu se socotește la 3 luni. Este scris în legea pensiilor ce se face cu excedentul, acel excedent îl folosim la anul pentru majorare completând și din exercițiul financiar al anului viitor, alocații se plătesc din bugetul de stat, nu se mută sumele cum vrem noi", a spus ministrul Marius Budăi la România TV.