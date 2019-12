Florin Cițu confirma cel mai NEGRU SCENARIU: Urmeaza CONCEDIERI intre bugetari

Cabinetul Ludovic Orban este în proces de evaluare a programelor economice ale Guvernului anterior, iar programele care nu sunt benefice vor fi eliminate, deoarece deficitul pentru anul viitor trebuie redus, a anunțat sâmbătă ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.

"Obiectivul nostru e acela de a elimina risipa și de a fi siguri că banii colectați din taxe și impozite merg către domenii productive din economie și eu cred că e suficient. Știți foarte bine că pentru anul viitor construcția bugetului pornește de la un deficit de 4% (4,4% - n.r.) și trebuie să le arătăm partenerilor și investitorilor că suntem parteneri responsabili. De aceea am luat mai multe măsuri în calcul, mă uit la evaluarea acelor programe pe care le-a promovat guvernul trecut să vedem care dintre ele au fost bune pentru economie și care nu au fost bune", a declarat Florin Cîțu, sâmbătă, la Realitatea Plus.

Ministrul Finanțelor a precizat că printre măsurile aflate în analiză se numără eliminarea cumulării pensiei cu salariul de la stat. Toate reducerile de cheltuieli analizate vor duce deficitul la 3,5% din PIB în anul 2020, a adăugat liberalul.

"Pentru anul viitor, dacă continuăm cu programele PSD care aruncau bani în stânga și dreapta, dezechilibrele economice s-ar fi accentuat. De aceea există un set de măsuri pe care dorim să-l luăm, le vom discuta în primul rând politic în Partidul Național Liberal. Ne vom uita și la eliminarea acelui cumul de pensii cu salariile, la stat. Mi se pare că e o măsură care nu își are rostul și e o măsură care a favorizat. (…) Ideea e că toate aceste programe sunt evaluate și vedem dacă măsurile sunt benefice pentru România. Poate unele sunt bune și vor rămâne. E clar că trebuie să reducem deficitul pentru anul viitor și de aici și aceste măsuri", a explicat Cîțu.

Întrebat dacă Executivul Orban pregătește multe concedieri în sectorul public, Florin Cîțu a spus că trecerea de la 24 la 16 ministere dă un semnal că este necesar un aparat de stat mai suplu.

"Nu poți rămâne cu același aparat. Am spus înainte de a intra la guvernare că vom avea un guvern suplu cu 16 ministere, am făcut asta. Am spus că sectorul privat nu va mai duce povara ineficienței unor măsuri de stânga, am făcut asta. Acum trebuie să mergem mai departe și avem soluții, pentru că dacă nu vom lua măsuri, vom fi penalizați și de investitori, și de Comisia Europeană și de toți partenerii noștri", a completat ministrul de Finanțe.

El a mai spus că 2020 este anul de stabilizare a economiei și de înscriere a creșterii economice pe o traiectorie sustenabilă care să înceapă încă din 2021.

"Anul 2020 e unul de stabilizare și curățare a economiei", a conchis Cîțu.

Anterior, ministrul de Finanțe anunța, pe Facebook, că luni va da detalii, în premieră, despre bugetul pe 2020 și despre un plan de măsuri pentru stabilizarea economiei naționale, după moțiunea simplă depusă de PSD împotriva sa la Senat.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sâmbătă, că Guvernul are în lucru un proiect de lege de interzicere a cumulării pensiei cu salariul la stat.

