Florin Cițu da date noi despre IMM INVEST, la un eveniment al tinerilor liberali: Cate firme au accesat banii

Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîţu, preşedintele TNL, Mara Mareş, și prim vicepreședintele TNL, Cosmin Sava, au discutat, în cadrul unui webinar, despre finanțele publice în vremuri de criză. Temele de discuție au vizat digitalizarea MFP/ANAF, stadiul IMM INVEST, parteneriatul dintre instituțiile statului și antreprenori și măsurile fiscale bugetare luate în perioada COVID-19.

Ministrul de Finanțe a afirmat că deja 2.355 de firme au accesat bani prin IMM Invest, ceea ce înseamnă că din cele 15 miliarde alocate s-a consumat suma de 1,85 miliarde de lei.

„Cred că o fie cel mai de succes proiect din ultimii 30 de ani. Deja sunt 2.355 de firme, de companii care au accesat bani prin IMM Invest, asta înseamnă că s-au consumat din cele 15 miliarde alocate, suma de 1,85 miliarde de lei. Ideea este alta: este un program care deja a depășit toate programele făcute de PSD în ultimul timp. Ei alocaseră acestui program, în trecut, 700 de milioane de lei vs. 15 miliarde de lei cât alocăm noi, iar noi deja am depășit 1,85 de miliarde din plafon. Mai mult, asta în condițiile în care pentru Startup Nation, de exemplu, plătim facturi și anul acesta, de acum doi ani neplătite. Tot felul de astfel de programe care nu aveau niciun sens, erau aruncate pe piață, oamenii nu își luau banii și apoi trebuie plătite facturile. La fel - rambursare TVA. Când am preluat mandatul, erau doi ani de zile, am reușit să aducem la 30 – 31 de zile (plata), mai a fost o lună mai grea, când am ajuns la 30 de zile. Am încercat să ajung la 0, dar a fost un efort foarte mare, am plătit 9 miliarde de lei TVA rambursat în primele trei, patru luni ale anului, cam cu 3 miliarde în plus față de ce s-a rambursat anul trecut”, a afirmat Florin Cîțu, ministrul de Finanțe.

