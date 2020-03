Florin Cițu da garanții: O buna perioada de timp avem bani. Avem un buffer!

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, susține că România este într-o situație financiară bună, asta pentru că s-au făcut împrumuturi la începutul anului și s-a creat un buffer. Cîțu a precizat că o perioadă de câteva luni vom face față luptei cu noul coronavirus.

”Am fost crucificat la începutul anului, atunci când contractam împrumuturi la dobânzi cât mai mici. Noi am făcut un buffer și, nu știam că va lovi această criză, dar în acest moment suntem bine. Câteva luni ne vom descurca cu toate cheltuielile. Și în piață: companiile care au avut rezerve, acum merg mai departe. Așa este și cu statele: cine a trăit doar pe împrumuturi, acum suferă.

Eu asta fac în fiecare zi. Sunt în contact cu toate instituțiile financiare, dar și cu cele din piața locală. Am o relație foarte bună cu cei din piața locală, de aceea am și reușit să ne împrumutăm din nou în această săptămână. Toți banii pe care îi obținem merg către pensii, salarii, ajutoare.”, a spus Florin Cîțu, la Realitatea Plus.