Florin Cițu, despre dublarea alocațiilor: Nu avem bani! Legea e neconstituționala

Ministrul Finanțelor a declarat, duminică, la Digi 24, că nu există sunt bani pentru dublarea alocațiilor în acest an, că legea care a decis asta este neconstitițională și că, dacă, în final, ea va fi declarată constituțională, dublarea alocațiilor va fi amânată. "Alocațiile au fost dublate în Parlament fără să aibă sursă de finanțare. Costurile […]