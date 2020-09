Florin Cițu, despre revenirea in V a economiei: 'O lecție clara și usturatoare pentru mulți'

Revenirea în V a economiei este o certitudine, toate datele oficiale confirmând acest scenariu, afirmă ministrul de Finanțe, Florin Cîțu. El ține să le transmită un mesaj adversarilor care i-au contestat măsurile: „Aceasta este o lecție clară și usturătoare pentru mulți”.

„Revenirea în V a economiei - o certitudine. Am promis și am livrat. Am spus că fac totul ca economia să aibă o revenire în V. Astăzi nimeni nu mai neagă acest lucru. Toate datele oficiale, INS și EUROSTAT, confirmă acest scenariu. Nu ne oprim aici. Aceasta este o lecție clară și usturătoare pentru mulți”, scrie pe Facebook Florin Cîțu.

El mai afirmă că, în perioada de criză, a reușit „această performanță” pentru că a injectat lichiditate în economie și a crescut masiv investițiile.

„Totul a fost posibil pentru că noi, liberalii, am avut un plan credibil și transparent de administrare a economiei. Am administrat cu prudență și responsabilitate finanțele României în cea mai grea perioadă din ultima sută de ani. După 8 luni de zile, în plina criza economică, cu o creștere a deficitului generată de cheltuieli legate de COVID-19 (6.6 miliarde lei cheltuieli directe) și scăderea veniturilor bugetare, am reușit performanta de a scădea dobânzile pentru tot portofoliul cu 0,2 puncte procentuale. O economie de aproape 100 milioane euro”, conchide ministrul de Finanțe.