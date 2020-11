Florin Cițu, dezlanțuit: 'Suntem in ultima etapa pentru a elimina PSD-ul de la butoane din Romania'

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, susţine că guvernarea liberală a "eliminat taxe nenorocite" introduse de fostele guverne social-democrate, demonstrând că economia "funcţionează foarte bine atunci când elimini taxe şi când statul îşi plăteşte datoriile". "Acum suntem în ultima etapă pentru a elimina PSD-ul de la butoane din România. I-am scos de la butoane de la Primăria Generală, îi scoatem şi din Parlament şi vom putea să implementăm cu adevărat soluţia liberală de dezvoltare a României", afirmă Cîţu.

"Am intrat în politică pentru a arăta că soluţia liberală, soluţia cu taxe mici şi puţine pe care le plătim toţi este singura soluţie de dezvoltare a României. (...) Am arătat că economia funcţionează foarte bine atunci când elimini taxe şi când statul îşi plăteşte datoriile. Urmează o perioadă dificilă şi am arătat că nu dăm înapoi atunci când este greu. Ne-am asumat guvernarea anul trecut într-o periodă dificilă, ştiam că este foarte greu, ştiam că s-ar putea să ne coste, dar ne-am asumat-o, pentru că acesta a fost, de fapt, pactul pe care l-am făcut cu bucureştenii când am intrat în politică: mergem să-i reprezentăm indiferent de situaţie. Acum suntem în ultima etapă pentru a elimina PSD-ul de la butoane din România. I-am scos de la butoane de la Primăria Generală, îi scoatem şi din Parlament şi vom putea să implementăm cu adevărat soluţia liberală de dezvoltare a României şi a Bucureştiului”, a declarat Florin Cîţu, joi, la inaugurarea sediului de campanie al PNL în Capitală.

Acesta a adăugat că liberalii au "reuşit să oprească nenorocirile pe care a încercat să le facă PSD", făcând referirie la naţionalizarea Pilonului 2 de pensii, TVA defalcată şi eliminarea altor "taxe nenorocite” introduse de PSD.