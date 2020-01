Florin Cițu, dupa ce a imprumutat 7 miliarde de euro in 2 luni: Nu ințeleg titlurile isterice din presa

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat miercuri că guvernul se împrumută mai ieftin în fiecare zi și a acuzat PSD că plătește titluri de presă despre împrumuturile realizate de Trezorerie. Cîțu a spus că s-au economisit 600 milioane de lei prin dobânzile mai mici.

"Împrumuturile le-am anunțat la începutul anului. (…) Am văzut aceste titluri isterice prin presă despre împrumuturi. Trebuie să ne uităm în primul rând că ne împrumutăm mult mai ieftin decât s-a împrumutat guvernul PSD și noi suntem aici de doar două luni de zile. Noi avem o încredere fantastică a investitorilor în acest guvern. Am economisit anul trecut doar 600 milioane de lei doar din dobânzi și vă spun că oricine are curiozitatea să se uite pe evoluția dobânzilor din România în ultima lună vom vedea că acestea scad. Avem un deficit de 3,6% dar prin ceea ce am făcut am captat atenția investitorilor și în fiecare zi ne împrumutăm mai ieftin decât s-a împrumutat celălalt guvern 3 ani de zile. Ei s-au împrumutat cu dobânzi de peste 5,3%, noi suntem în scădere. De aceea nu înțeleg titlurile acestea isterice, plătite, cred că sunt plătite de către PSD și se crează o isterie falsă în România", a spus miercuri Florin Cîțu, la Adevărul.

Ministrul a spus că românii care știu economie simt că România se împrumută mai ieftin și că viața devine mai bună.

"Oamenii care înțeleg economie, românii de bună-credință știu foarte bine și simt că ne împrumutăm mai ieftin, că viața devine mai bună și că aceste împrumuturi nu se vor duce spre sinecure cum s-a întâmplat în ultimii ani. (…) Anul trecut au fost cinci miliarde luate prin împrumut (prin emisiune de obligațiuni în euro – n.red.) și nu am văzut acei căței care latră acum prin Parlament supărați că se împrumută guvernul, să fi făcut scandal anul trecut", a mai precizat ministrul de finanțe.

Marți, MFP a împrumutat marți 3 miliarde de euro de pe pieţele externe, în prima emisiune de obligaţiuni denominate în euro din 2020. Emisiunea a fost structurată pe două tranşe, una cu scadenţa pe 12 ani, iar cealaltă pe 30 de ani. Investitorii au plasat ordine de 12 miliarde de euro, de peste patru ori cât au programat Finanțele să se împrumute, iar pe tranşa de 12 ani, dobânda este formată din nivelul mid swap plus 180 de puncte de bază, respectiv 2,04% pe an, în timp ce pe tranşa de 30 de ani, nivelul mid swap plus 285 puncte de bază, adică o dobândă de 3,41% pe an.

Necesarul de finanţare al guvernului în 2020 se ridică la 86,9 miliarde lei, ca urmare a nivelului estimat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (circa 40,6 miliarde lei), precum şi a volumului datoriei de refinanţat în acest an, în sumă de 46,3 miliarde lei.

Din suma totală estimată, Ministerul Finanțelor vrea să atragă de pe pieţele financiare externe circa 6 miliarde euro prin emiterea de euroobligaţiuni, operaţiuni de răscumpărare anticipată şi preschimbare parţială a unor serii de euroobligaţiuni existente, plasamente private, precum şi prin trageri din împrumuturi contractate de la instituţii financiare internaţionale.