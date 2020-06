Florin Cițu iese la atac dupa datele INS: 'Am mai demontat o minciuna psd-ista'

Am mai demontat o minciună psd-istă, susține ministrul Finanțelor Florin Cîțu, vineri, pe Facebook, făcând referire la datele INS cu privire la rata inflației din luna mai.

„Rata inflației de 2.3% în mai 2020 față de 4% în decembrie 2019. PSD a anunțat pe țoață perioada stării de urgență "explozia prețurilor". Am spus în tot acest timp că rata inflației vă scădea și am avut dreptate. În guvernarea PNL puterea de cumpărare a romanilor a crescut în fiecare lună. Tot ce am spus s-a întâmplat. Nimic din ce a spus PSD nu s-a adeverit. PNL a guvernat bine în această perioadă iar acum se văd și rezultatele în economie. Nu ne oprim. Vom continua cu măsuri benefice pentru TOȚI romanii!”, scrie Cîțu pe Facebook.

