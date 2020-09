Florin Cițu JUBILEAZA: Vești bune din economie! Injecția a funcționat perfect

De la inceputul anului pana in prezent, in Romania au avut loc sase spargeri de bancomate. Cel mai recent s-a produs marti dimineata, 8 septembrie 2020, in Otopeni. Politia a prins suspectii din cele cinci cazuri anterioare. Anchetatorii spun ca in toate situatiile au fost folosite metode importate din statele UE.