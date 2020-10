Florin Cițu: Obiectivul nostru este de a nu inchide economia pentru ca ar fi reteta clara spre faliment

Obiectivul autorităţilor este de a nu închide economia, pentru că ar fi reţeta clară către faliment, a anunţat joi, la B1 TV, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, potrivit Agerpres.

Potrivit şefului de la Finanţe, nici în perioada martie - aprilie România nu a închis toată economia, în condiţiile în care sectorul construcţiilor a funcţionat, însă chiar şi aşa costurile au fost foarte mari, de aproximativ două puncte procentuale din Produsul Intern Brut."Soluţia nu este închiderea economiei pentru că avem nevoie ca economia să funcţioneze, avem nevoie de venituri la buget, avem nevoie ca acei bani să se ducă înapoi în economie. Obiectivul nostru este de a nu închide economia, nu vrem să închidem economia pentru că asta este reţeta clară spre faliment. Costul acelor două luni de zile (martie, aprilie, n.r.) a fost de aproape două puncte procentuale din PIB, din creşterea economică, enorm în acea perioadă", a subliniat Florin Cîţu, la B1TV.

În aceste condiţii, ministrul consideră că se poate merge cu economia deschisă, însă cu reguli clare, pe care le solicită, de altfel, toţi antreprenorii.



"Cred că putem merge în perioada următoare cu economia deschisă, dar cu reguli clare. Toţi antreprenorii ne cer reguli clare.

Cum să-şi ţină compania deschisă, cum să vină oamenii la muncă şi să poată să funcţioneze în condiţiile de acum, poate cu mai puţini oameni, dar să nu mai închidem economia de tot. Acesta este obiectivul, să rămânem cu economia deschisă, poate la o capacitate mai mică, dar să nu închidem economia. Şi asta a fost şi discuţia cu HoReCa. Am spus că rămân deschise 30% etc.", a precizat sursa citată.



Pe de altă parte, ministrul Finanţelor a punctat că nu se poate cere totul de la Guvern, iar oamenii trebuie să fie responsabili.



"Nu putem cere totul de la guvern. Noi dăm nişte linii directoare dar trebuie să fim responsabili. Lucrăm cu foarte puţini oameni aici la minister, mai mulţi acasă. Îi schimbăm, îi rotim. Am departamente foarte importante, de unde se fac plăţi, trezorerie ş.a.m.d., nu îmi permit ca oamenii toţi să fie bolnavi. Depinde de noi cât de buni manageri suntem", a susţinut Cîţu.



El a menţionat, în context, că politica fiscală ar trebui să fie proactivă, amintind de suma de 35 miliarde de lei injectată în economie până acum.