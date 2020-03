Florin Cițu, pentru Reuters: Nu iau in calcul, deocamdata, un imprumut la FMI

Ministrul de Finanțe Florin Cîțu a afirmat că nu ia în calcul deocamdată posibilitatea unui împrumut la Fondul Monetar Internațional, în contextul creșterii cheltuielilor statului și al crizei economice declanșate de pandemia Covid-19. Agenția Reuters relatează că au crescut costurile de finanțare ale statului prin intermediul obligațiunilor, iar guvernul încearcă să limiteze deficitul bugetar. Florin The post Florin Cîțu, pentru Reuters: Nu iau în calcul, deocamdată, un împrumut la FMI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.