Florin Cițu raspunde la marea intrebare: 'vor mai crește pensiile și alocațiile?'. Cand va fi dat semnalul

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a explicat că, în acest moment, ar fi bani în buget pentru creșterea pensiilor și alocațiilor, dar încasările bugetare vor avea de suferit, iar Guvernul va analiza tot capitolul cheltuieli, dar este de așteptat să crească vertiginos deficitul bugetar. Chiar dacă nu o spune direct, Cîțu lasă de înțeles că nu vor mai fi bani pentru creșterea punctului de pensie și pentru alocații, iar creșterile vor fi prorogate.

„Când am început anul, bineînțeles că am alocat bani în buget (pentru pensii și alocații mărite - n.r.). De fiecare dată, am spus însă că depinde de execuția bugetară. Tot timpul trebuie să ne uităm atent la execuția bugetară și vedem concluziile după aceea. Dar ne uităm la toate cheltuielile din buget, toate grupele mari de cheltuieli. Dacă după primele două luni execuția bugetară arăta foarte bine, vă spun că în acest moment, în martie, deja vedem impactul crizei, cu venituri mai mici, cheltuielile crescute, iar la rectificarea bugetară vă spun că avem o creștere semnificativă a cheltuielilor, vom aloca în plus un miliard de lei doar pentru concediile medicale, o sumă semnificativă pentru șomaj tehnic, peste 7 miliarde de lei, și mai avem și alte cheltuieli pentru ajutor social, asta înseamnă că vom cheltui foarte mult, în timp ce pentru tot anul veniturile bugetare scad semnificativ, deficitul bugetar crește, estimarea pentru tot anul crește, ceea ce înseamnă că și necesarul de finanțare crește”, a arătat ministrul de Finanțe.

„Trebuie să-ți updatezi informațiile în funcție de realitate, nu poți să rămâi prizonierul unor estimări. Vom evalua situația în funcție de cum evoluează lucrurile. Rectificarea bugetară este o astfel de evaluare a situației, pentru că nu mai sunt aceiași parametri ca la începtul anului. Suntem precauți în continuare, dar dacă situația merge într-o direcție, suntem gata să reacționăm imediat. Trebuie să fim pregătiți să schimbăm lucrurile din mers, nu să rămânem prizonierii unor estimări din trecut”, a subliniat ministrul Florin Cîțu la Digi24.