Florin Cițu spune ca are bani de investiții: 'Sunt 50 de miliarde de lei, adica 4,5% din PIB'

Banii prevăzuţi anul acesta pentru investiţii se ridică la 50 de miliarde lei, respectiv 4,5% din PIB, dar filosofia va fi alta, şi anume să facem unul, două proiecte mari, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, menţionând Autostrada Sibiu-Piteşti şi Autostrada Unirii potrivit Agerpres.

"Banii de investiţii sunt, 4,5% din PIB. Sunt 50 de miliarde (lei n.r.) anul acesta. Mai mult, anul acesta, pentru a-i stimula pe cei din ministere şi administraţiile locale să folosească fonduri europene, jumătate din bani sunt fonduri europene, jumătate de la buget. Ei au acceptat această provocare, vor merge înainte. Dar sunt 50 de miliarde, 4,5% din PIB bani pe proiecte, nu sunt bani irosiţi acolo. Iar aceşti bani vor fi folosiţi pentru investiţii, nu se vor duce la jumătatea anului prin rectificare către pensii şi salarii. Nu se va întâmpla acest lucru. (...)", a spus Cîţu la Digi24.

El a precizat că banii nu vor fi împărţiţi în o mie de proiecte, "să le punem pe hârtie şi să nu facem nimic", ci pentru două autostrăzi "mari şi late".



"Am altă filosofie: hai să facem unu-două proiecte mari, să le începem şi să le facem. Nu putem să ne împărţim iarăşi în o mie de proiecte, să le punem pe hârtie şi să nu facem nimic. Astea mari sunt două autostrăzi mari şi late pe care vrem să le începem să le facem şi o a treia pentru care ministrul Transporturilor a găsit deja o soluţie temporară. Avem Sibiu-Piteşti, care trebuie făcută, avem Autostrada Unirii, care trebuie făcută, şi Comarnic-Braşov. Acestea sunt trei chestii pe care vrem să le facem să arătăm că se pot face. Bugetele în ultimii ani au fost piperate cu tot felul de proiecte care au fost bugetate şi nu s-a făcut niciodată. Banii au fost acolo doar pentru a fi luaţi în timpul anului şi duşi în altă parte. Şi aşa s-a sifonat bugetul ţării. De aceea vă spun că prin Ministerul Finanţelor voi controla, şi sunt foarte serios, toate aceste programe care au fost finanţate cu bani de la buget să vedem unde au ajuns aceşti bani", a subliniat oficialul MFP.



Potrivit sursei citate, partea de structură a cheltuielilor nu este ceva sustenabil, deoarece nu se poate merge pe termen lung cu două treimi din cheltuieli doar pentru pensii, salarii şi asistenţă socială şi, de aceea, măsurile care vor fi luate anul acesta şi în viitor vor fi şi pe partea de venituri şi pe cea de cheltuieli.



"Dar nu se întâmplă peste noapte. Ca să schimbi structura bugetului nu poţi să o faci peste noapte. Anul acesta am început şi primul pas făcut a fost cu îngheţarea salariilor demnitarilor, aleşi locali, sunt mai multe lucruri la care lucrăm, 16 ministere în loc de 27. Astăzi ministerele sunt într-un proces de reorganizare pentru că ar fi culmea să rămânem cu acelaşi aparat administrativ. Lucrurile se vor mişca. Pe partea de venituri am început informatizarea, e o soluţie, dar în acelaşi timp avem o vizită a Fondului Monetar Internaţional în România care se uită exact pe partea de venituri, cum putem să îmbunătăţim situaţia şi se va uita şi la Codul fiscal, să vedem dacă, aşa cum este astăzi, este mai mult o povară pentru economie sau ajută economia şi dacă trebuie să schimbăm ceva", a mai afirmat ministrul Finanţelor.