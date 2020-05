Florin Cițu vede o revenire rapida a economiei: Motorul creșterii va fi infrastructura

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat marți că România își va reveni rapid din această criză economică, iar Guvernul se concentrează pe investițiile în infrastrucutră și pe garantarea investițiilor private cu valoare adăugată mare. ”Vom susține acele sectoare din economie cu valoare adugată mare. Terminăm magistrala Drumul Taberei, vom investi în irigații, vom porni […] The post Florin Cîțu vede o revenire rapidă a economiei: Motorul creșterii va fi infrastructura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.