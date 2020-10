Florin Citu a EXLODAT: Ceea ce propune PSD in Programul de guvernare este crima cu premeditare - INVITAȚIE pentru Marcel Ciolacu

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, afirmă că mare parte din vină pentru ceea ce se întâmplă în plan economic în România o are PSD, iar ceea ce au propus social-democraţii în Programul de guvernare este ”crimă cu premeditare”. Cîţu îi acuză pe social-democraţi că ştiu care sunt elementele care vor duce la scăderea ratingului de ţară, care urmează a fi anunţat în curând. Cîţu îl invită pe Marcel Ciolacu să participe la discuţiile cu agenţiile de rating, pentru a explica măsurile pe care le propune, conform News.ro.

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a afirmat, luni, că ”mare parte din vină pentru ceea ce vedem azi în România o are PSD”.

”Azi sunt aici pentru a trage un semnal de alarmă, pentru că urmează evaluări ale ratingului de ţară de la cele trei companii. (...) Până acum PSD a venit cu declaraţii publice în special, dar de ceva vreme, cred că de două săptămâni, există un document scris care se va transforma în lege, are foarte multe promisiuni, aşa numitul program de guvernare al PSD. Este un program toxic de distrugere a economiei României. Acesta e numele sub care ar trebui să fie cunoscut. (...) Ceea ce propune PSD prin acest program de guvernare reprezintă o crimă cu premeditare asupra stabilităţii economice. Spun cu premeditare pentru că PSD ştie foarte bine care sunt elementele care vor duce imediat la reducere ratingului de ţară, ştie foarte bine pentru că anul trecut - am aici corespondenţa între PSD şi agenţiile de rating – PSD le promitea agenţiilor de rating că există în proiectele de legi care creşteau cheltuielile neproductive, există elemente care ar fi permis să schimbe evoluţia acestor cheltuieli, promiteau reducerea acestor cheltuiel”, a declarat Florin Cîţu.

Acesta i-a cerut lui Marcel Ciolacu să înceteze: ”Domnule Ciolacu, stop! Este momentul să vă opriţi! Nu mai este momentul să ne jucăm, e momentul să face diferenţa între oamenii politici şi oamenii de stat”.

”Urmează discuţii foarte dure cu agenţiile de rating şi cu Comisia Europeană. Vă invit să participaţi alături de mine la aceste discuţii cu Comisia Europeană, cu comisarul pentru buget, cu comisarul pentru economie şi cu agenţiile de rating. Acolo veţi vedea la prima mână că ceea ce propuneţi dvs duce la reducerea ratingului de ţară şi la pierderea de fonduri europene. Vom înregistra aceste discuţii, iar românii vor alege în consecinţă. Dacă nu veţi da curs acestei invitaţii vin cu altă propunere: vă solicit imperios un exerciţiu democratic: eu, senatorul Florin Cîţu şi dvs., deputatul Marcel Ciolacu renunţăm fiecare la imunitatea pentru declaraţiile politice publice referitoare la stabilitatea economică. Astfel, va răspunde penal cine mine”, a mai afirmat Cîţu.

PSD a prezentat, în 30 august, principalele propuneri din programul de guvernare al partidului.

Printre altele, social-democraţii promit că ”se ţin de ce spune legea” în privinţa majorării pensiilor şi alocaţiilor pentru copii, dar promit şi testare în masă pentru COVID-19, măşti de protecţie, tablete şi laptopuri cu abonament la internet, dublarea fondurilor pentru programele Rabla Clasic sau Rabla pentru electrocasnice. Sursele de finanţare ar urma să provină din fondurile pentru investiţii, fonduri europene, o mai bună colectare a taxelor şi parteneriate public-private.