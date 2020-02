Florin Citu afirma ca ar sustine varianta inlocuirii alocatiei pentru copii cu vouchere

Ministrul propus al Finanţelor, Florin Cîţu, afirmă că ar susţine varianta înlocuirii alocaţiilor pentru copii cu vouchere, acest sistem fiind folosit şi în Statele Unite ale Americii pentru a se asigura că banii nu vor fi folosiţi de părinţi în alte scopuri. Cîţu a fost întrebat despre dublarea alocaţiilor pentru copii şi dacă se va merge pe această variantă, menţionată de premierul Ludovic Orban. "Majorarea a fost amânată pentru că a venit fără surse de finanţare. A fost un amendament aruncat în ultimul moment fără sursă de finanţare. Dacă erau responsabili, trebuia să vină şi cu sursa de finanţare. Vom căuta şi vom găsi bani şi pentru creşterea alocaţiilor din august 2020. Propunerea domnului premier este o propunere interesantă, este un sistem folosit şi în SUA pentru a se asigura că banii nu vor fi folosiţi de părinţi în alte scopuri şi vor fi direcţionaţi către sănătate, educaţie etc. Este un sistem folosit şi în SUA şi în Finlanda. Nu e o încă o decizie. S-a mai discutat despre acest lucru, cred că mai multe detalii are doamna ministru de la Muncă (ministrul Muncii, Violeta Alexandru). Este o variantă pe care eu aş susţine-o dacă este o decizie să mergem în această direcţie. Dar nu înseamnă că sunt bani mai puţini. Vouchere înseamnă tot bani. Vrem să ne asigurăm că aceşti bani sunt folosiţi în beneficiul copiilor şi nu în alte scopuri", a explicat Cîţu la Digi24. Premierul Ludovic Orban a declarat luni că nu s-a luat nicio decizie în privinţa alocaţiilor şi că s-a discutat despre faptul că există şi alte modele, precum acela de a fi acordate sub formă de vouchere.AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Daniela Juncu)