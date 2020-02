Florin Citu da toate carțile pe fața: 'PSD a adaugat la datoria publica 75 de MILIARDE de lei, in ultimii 3 ani'

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a scris, duminică, într-o postare pe Facebook, despre ”ce a însemnat guvernarea toxică PSD”, amintind despre creşterea dobânzilor, cea mai mare inflaţie şi cel mai mare deficit bugetar din UE. Cîţu afirmă că ”risipa şi furtul din banul public făcut de PSD a adăugat la datoria publică 75 de miliarde lei în aceşti trei ani”, iar 65 de miliarde trebuie achitate de guvernarea 2020 – 2024. Cîţu vrea ca foştii premieri PSD şi miniştrii Finanţelor din guvernele acestora să fie audiaţi de comisiile Parlamentului.

”Să nu uităm ce a însemnat guvernarea toxică PSD: creşterea dobânzilor de la 0.8% la peste 5%. Asta în timp ce în restul Europei dobânzile scădea. Trecerea de la deflaţie la CEA MAI MARE rată a inflaţiei din UE, cel mai mare deficit bugetar din UE. În UE sunt astăzi 12 ţări cu surplus bugetar printre care şi Grecia. Creşterea deficitului comercial. Importam mai mult decât exportam. Creşterea defictiului de cont curent. Risipa şi furtul din banul public făcut de PSD a ADĂUGAT la datoria publică 75 de miliarde lei în aceşti trei ani”, a scris, duminică, Florin Cîţu pe Facebook.

Acesta consideră că ”partea proastă este că 65 de miliarde lei TREBUIE plătiţi de guvernarea 2020-2024”.

”Mai simplu TOŢI indicatorii macro care sunt folosiţi pentru a testa sănătatea unei economi s-au înrăutăţit. TOŢI. Aceştia sunt şi indicatorii care sunt luaţi în calcul atunci când se analizează oportunitatea trecerii la moneda euro. Guvernarea PSD a ÎNDEPĂRTAT Romania de acest obiectiv. Este evident că PSD a avut intenţia să duca Romania cât mai departe de UE şi zona euro”, a mai scris Cîţu.

Acesta face bilanţul celor trei luni de guvernare PNL.

”Ce am făcut noi, PNL, în trei luni de guvernare: dobânzile scad; moneda naţională este stabilă; preţurile stabile, investitorii au încredere în noi. Am plătit facturi către sectorul privat pe are PSD nu le plătise de ani buni. Statul trebuie să fie un partener corect cu sectorul privat daca doreşte să aibă în partea cealaltă un partener corect. Am redus deficitul bugetar şi implicit reducem deficitul de cont curent. Începem proiectele de infrastructura rutiera majore, reformam aparatul administrativ”, a mai punctat ministrul Finanţelor.

Acesta precizează că obiectivele pe termen mediu sunt clare - disciplină şi consolidare fiscală, echilibru bugetar, contribuţia mai mare a invesiţiilor la creşterea economică, reducerea deficitului comercial şi reducerea deficitului de cont curent, transparenţă, predictibilitate.

”Eliminăm risipa si furtul din banul public. Doar o economie sănătoasă, fară dezechilibre, poate livra BUNĂSTARE pentru TOŢI românii”, a mai scris Cîţu.

Ministrul Finanţelor consideră că foştii premieri PSD şi foştii miniştrii deFinanţe trebuie chemaţi în faţa comisiilor Parlamentului.

”Acum am tabloul complet al dezastrului lăsat în urma de guvernarea PSD. Am luat o decizie. Următoarele persoane TREBUIE chemate în faţa comisiilor reunite ale Parlamentului pentru a explica situaţia economică în care ne aflăm astăzi: Sorin Grindeanu, Viorel Ştefan, Mihai Tudose, Ionuţ Misa, Viorica Dancilă şi Eugen Teodorovici. Românii trebuie să ştie cu nume şi prenume cine a distrus economia în ultimii trei ani”, a mai scris Cîțu.

