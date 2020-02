Florin Citu este deranjat ca PSD nu face ce vrea PNL: 'Este ticalosie, marsavie ceea ce fac'

Ministrul interimar al Finanţelor, Florin Cîţu, a afirmat, miercuri seară, că PSD se joacă cu viitorul românilor, refuzând să participe la votul pentru învestirea Guvernului Orban II. ”Este ticăloşie, mârşăvie ceea ce fac. Nu poţi să dai jos un guvern şi apoi să spui că nu vii să votezi în Parlament”, a spus Cîţu, potrivit news.ro.

”Pentru noi, anticipatele sunt obiectivul principal”, a afirmat, miercuri seară, la Realitatea Plus, Florin Cîţu.

Întrebat despre refuzul PSD de la participa la votul pentru învestirea Guvernului, Cîţu a spus: ”Aici este o anomalie. Ai dat jos un guvern – vedeţi fuga de răspundere şi cum jonglează cu românii - ai dat jos un guvern şi când trebuie să vină să voteze pentru sau impotriva guvernului nu vin la lucru. Nu vor să facă cvorum. Aşa se joacă cu românii. Este ticăloşie, mârşăvie ceea ce fac. Nu poţi să dai jos un guvern şi apoi să spui că nu vii să votezi în Parlament. De ce ai mai dat jos guvernul? Acum se joacă cu viitorul românilor, ţin la România în interimat”.

Cîţu a explicat că PNL a pornit pe drumul alegerilor anticipate, de aceea nu va vota Guvernul la şedinţa de luni.

”Noi am pornit pe acest drum şi am spus că vrem anticipate. Noi nu votăm Guvernul PNL pentru că am spus că vrem anticipate”, a mai afirmat Cîţu, care acuză PSD că fuge de răspundere.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat, miercuri seară, după Comitetul Executiv, că parlamentarii formaţiunii nu vor participa la votul pentru învestirea Guvernului Orban II.