Florin Citu jura ca trage pentru țara: 'Tot ce am facut pana acum a fost sa evitam o reducere a ratingului'

Toate măsurile luate de Ministerul Finanţelor până în prezent au avut scopul evitării reducerii ratingului de ţară, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă, anunță AGERPRES.

Acesta a apreciat că varianta creşterii pensiilor cu 40% din septembrie este o decizie politică a conducerii Guvernului.

Agenţiile internaţionale de rating au comentat negativ legea privind creşterea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie 2020.

"Tot ce am făcut până acum a fost să evităm o reducere a ratingului de ţară. Toate măsurile pe care le-am luat au fost ca să arătăm că suntem un Guvern care administrează responsabil şi precaut finanţele României. Bineînţeles că lucrăm cu mai multe scenarii la Ministerul Finanţelor Publice, vom prezenta aceste scenarii Guvernului, iar decizia referitoare la creşterea pensiilor va fi una politică. Dar eu voi prezenta aceste scenarii Guvernului, în funcţie de evoluţia încasărilor la buget şi a altor indicatori macro-economici", a precizat Florin Cîţu.

Ministrul Finanţelor a menţionat, în context, că pe pieţele financiare au fost "penalizate" toate ţările, într-o reacţie firească de neîncredere, însă a subliniat că România se va putea împrumuta la costuri mai reduse.

"Este adevărat că pe pieţele externe au fost penalizate toate ţările. A fost o reacţie normală a pieţelor financiare de neîncredere dar după o creştere a randamentelor sau a dobânzilor la care s-ar fi împrumutat România pe pieţele externe şi alte ţări, vedem o scădere. Eu zic că după ce am prezentat astăzi aceste informaţii, după ce vom mai prezenta câteva informaţii şi vom avea mai multe informaţii din economie veţi vedea că vom putea să ne împrumutăm de pe pieţele financiare externe la costuri mult mai reduse decât sunt astăzi. Am încredere că prin comunicarea pe care o am zilnic cu pieţele financiare vor înţelege exact ceea ce vrea acest Guvern să facă cu finanţele publice în România în 2020 şi în anii următori", a afirmat Cîţu.

Luna trecută, agenţiile de evaluare financiară Moody's şi Fitch au anunţat revizuirea de la stabil la negativ a perspectivei de rating a României.

Potrivit unu comunicat Moody's, înrăutăţirea perspectivei de rating a României survine în urma deteriorării structurale a finanţelor publice, agravate de creşterea datoriilor pe termen lung, legate de reforma pensiilor din 2019, şi înrăutăţirea poziţiei externe a României, cu o creştere a datoriei în valută pe termen scurt, care intensifică slăbiciunea ţării la evenimentele neprevăzute.