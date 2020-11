Florin Citu: 'Ministerul Finantelor are economii de 134 de milioane de lei la cheltuieli de personal in urma reorganizarii'

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) are economii de 134 de milioane de lei la cheltuieli de personal, în urma reorganizării şi a modului de lucru, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă.

"Sunt ministere unde sunt economii. La Ministerul Finanţelor o să vă spun că sunt economii, pentru că au tot fost discuţii în spaţiul public şi am omis. La MFP sunt 134 de milioane de lei economii la cheltuieli de personal, în urma reorganizării şi a modului de lucru, de muncă. Ştiu că a fost o dezbatere în spaţiul public şi vreau să asigur că am făcut acest lucru la Ministerul de Finanţe şi am şi economisit bani pentru cheltuieli de salarii. La Ministerul Finanţelor, acţiuni generale, acolo sunt reduceri prin fonduri europene de 854 milioane de lei pe sold. Mai sunt economii şi la alte ministere, cum este Ministerul Economiei, dar nu sunt economii foarte mari", a explicat şeful de la Finanţe, potrivit agerpres.ro.

Întrebat dacă Ministerul Transporturilor va pierde sau va primi bani la rectificare, Cîţu a răspuns: "Nu va pierde niciun ban Ministerul Transporturilor, dar nici nu va primi. A primit la fiecare rectificare".

"Ministerul Transporturilor are banii necesari pentru plata facturilor. Şi Ministerul Economiei. Ne-am uitat la execuţie şi sunt bani pentru finalul de an", a adăugat acesta.