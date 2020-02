Florin Citu, noul premier desemnat de Klaus Iohannis

PNL a constituit un guvern care s-a apucat să repare lucrurile care au fost stricate. A venit cu o agendă reformatoare, a venit și cu un buget și s-a apucat de lucruri impotante. PSD s-a opus vehement reformelor promovate de PNL. Am dorit să deblochez rapid lucrurile și, surprinzător, PSD-ul a început să tergiverseze lucrurile în Parlament. Au trecut cele 15 zile, nu s-a votat, și am avut riscul să avem blocaj total. De aceea și-a depus Orban mandatul.



Noi nu dorim să blocăm România. După consultări am decis să fac o desemnare, pentru a mișca lucrurile ca să nu ne blocăm. Am decis să desemnez pe Vasile Florin Cîțu, ca ministru pentru a forma un nou guvern.