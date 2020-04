Florin Citu: " Nu luam in calcul taieri de salarii si pensii"

Ministrul Finantelor florin Citu a declarat joi, la Digi24, ca Guvernul nu ia in calcul scenariul taierii de salarii sau pensii, in contextul crizei economice provocate de epidemia de coronavirus. De asemenea, el a mai precizat ca nici despre restructurari in sectorul bugetar nu se discuta in acest moment.

„Nu sunt luate in calcul taieri de salarii si pensii”, a declarat ministrul Finantelor joi, la Digi24.

De asemenea, intrebat de o posibila restructurare de personal in sectorul bugetar, in contextul in care in privat aproape 800.000 de oameni au fost trimisi in somaj tehnic, Florin Citu a spus ca nu se discuta acest lucru.

„Nu, in acest moment nu ne uitam la o restructurare a aparatului public”, a mai precizat ministrul, completand ca totusi sectorul bugetar este ineficient.

El a spus ca eforturile se indreapta catre rezolvarea crizei din sanatate si a vorbit despre o rectificare bugetara, saptamana viitoare, care sa asigure fonduri pentru sanatate, echipamente, concedii medicale.

