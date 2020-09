Florin Coldea, dupa audierea la SIIJ: Nu l-am intalnit niciodata personal pe Mircea Negulescu

Florian Coldea a declarat marți, după audierea la SIIJ, că audierea sa a fost în dosarul fostului procuror Mircea Negulescu. El a spus în fața junaliștilor că nu l-a întâlnit niciodată pe aceasta.

„Nu l-am întâlnit niciodată pe dl procuror, nici în context personal, nici în context instituțional, și nu am luat vreodată legătura cu dânsul pe perioada mandatului la DNA Prahova. Pot să vă spun, totodată, că cu acest prilej am încercat să răspundă tuturor întrebărilor adresate de procuror într-o manieră clarificatoare și am reiterat faptul că instituția noastră a acționat întotdeauna cu legalitate, cu curaj și cu corectitudine”, a spus Coldea, la ieșirea din sediul SIIJ.

Fostul procuror Mircea Negulescu relata recent că Florian Coldea s-ar fi implicat în ancheta care îl viza pe fostul deputat Sebastian Ghiţă.



Mircea Negulescu este cercetat penal de SIIJ pentru că ar fi falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două cauze instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul "Tony Blair", care îi vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul premier Victor Ponta.