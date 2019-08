Fostul antrenor si fotbalist Florin Halagian a murit la varsta de 80 de ani.



Decesul a fost confirmat de clubul FC Arges, pentru care cel poreclit "Armeanul" a antrenat in mai multe randuri.



Halagian a avut o cariera indelungata ca antrenor, activand intre 1972 si 2011. El a fost antrenor la echipe precum FC Arges, Olt Scornicesti, Steaua, Universitatea Craiova, Victoria, Dinamo, Inter Sibiu, FC National, FCM Bacau, FC Brasov, Ceahlaul, Gloria Bistrita si Dacia Mioveni.



Ultima echipa pe care a antrenat-o a fost Gloria Bistrita, in 2011. De atunci, el s-a retras acasa, la Pitesti.



Halagian ramane in istoria fotbalului romanesc pentru celebra sapca cu Chicago Bulls, pe care o purta la meciuri deoarece considera ca ii poarta noroc.



Totodata, el a avut un rol important si in formarea echipei Stelei, care in 1986 a castigat Cupa Campionilor Europeni.



El este si antrenorul care a castigat titlul cu FC Arges.

