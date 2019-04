Florin Iordache: Am spus Comisiei de la Veneția ca aproape 50% din magistrați au fost interceptați

Președintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat, joi, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că la discuția cu reprezentanții Comisiei de la Veneția le-a spus oficialilor străini că aproape 50% din judecători și procurori au fost interceptați.

„A fost o dispută (la întâlnire, n.red.), aici este bătălia putere - opoziție, privind necesitatea înființării secției specializate. Eu am explicat că tocmai din ultimul raport pe care l-a prezentat Inspecția Judiciară reiese că un număr foarte mare de magistrați au avut dosare la DNA deschise fie in rem, fie in personam, cât și un număr foarte mare de mandate, aproape 50% din judecători și procurori având mandat de interceptare, iar tocmai un corect și coerent act al justiției a vizat înființarea acestei secții specializate”, a declarat Florin Iordache.

Social-democratul a adăugat că „singura întrebare pertinentă” a celor de la Comisia de la Veneția s-a referit la urgența ordonanțelor.

„A fost o întâlnire normală. Au venit să se documenteze pe ordonanțele care au vizat modificările legile justiției. Singura întrebare pertinentă a fost 'De unde urgența?' și am explicat. Le-am explicat că urgența a reieșit din faptul că între cele trei legi au fost o serie de diferențe și corelări pe care le-a cerut, de cele mai multe ori, chiar CSM. Pe de altă parte, discutând punctual, la ordonanța 77 urgența a reieșit din faptul că Inspecția Judiciară, dacă nu se dădea acea ordonanță, nu avea conducere. La ordonanța 90 urgența a fost dată de faptul că nu a respectat CSM termenul de intrare în vigoare la legea 304 a secției specializate care vizează infracțiunile care-i privesc pe judecători și procurori și atunci se ieșea din termenul stabilit de lege pentru intrarea în vigoare a secției specializate. Iar la ordonanța 92 au fost o serie de corelări cerute fie de CSM care vizează accesul în profesie, fie prevederi impuse de Comisia de la Veneția cu pensiile magistraților și posibilitatea prea ușoară de a fi suspendați magistrații din CSM, toate subiecte de ordine interioară și de organizare a instanțelor și a Inspecției Judiciare”, a relatat Iordache ce le-a spus membrilor Comisiei de la Veneția.

Șeful Inspecției Judiciare, judecătorul Lucian Netejoru, a transmis Consiliului Superior al Magistraturii un raport privind rezultatele controlului făcut la DNA și încheiat pe 5 aprilie, care urmează să fie analizat și aprobat de secțiile de judecători și procurori ale CSM. Raportul urmează să fie dat publicității în integralitatea lui după ce va fi aprobat de CSM.

Câteva date statistice rezultate din acest control:

În ceea ce privește numărul dosarelor înregistrare vizând numărul de magistrați, acestea au fost în perioada 1 ianuarie 2014 - jumătatea anului 2018, au fost 1443 de dosare vizând 1962 de judecători și 845 de procurori.

Printre cei vizați de aceste dosare se numără judecători ai Curții Constituționale, judecători și procurori membri sau foști membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și inspectori judiciari.

Aceste dosare ale DNA au vizat 13 judecători, membri sau foști membri ai CSM, și 2 membri, foști sau actuali procurori ai CSM.

În privința dosarelor soluționate, în ceea ce privește judecătorii, au fost soluționate 1208 dosare vizând 1604 judecători, rămânând la 30 iulie 2018 un număr de 235 de dosare nesoluționate vizând 433 de judecători.

Nesoluționate sunt cauzele vizând doi membri ai CSM și 7 inspectori judiciari printre care se numără și Netejoru.

”Magistrații au fost supravegheați cu vârf și îndesat”, a conchis Netejoru.

El a spus că ”au fost foarte multe măsuri de supraveghere cu privire la acești magistrați, relevate de raportul de control, dar și neregulile care au însoțit atât propunerea luării acestor măsuri dar și admiterea lor.”