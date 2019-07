Florin Iordache: Analiza GRECO este una evident eronata

Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache sustine, intr-un comunicat dat publicitatii de PSD, ca "raportul GRECO publicat azi in cadrul procedurii ad hoc este dovada modului partizan in care se fac evaluarile in ceea ce priveste sistemul judiciar din Romania, ignorand in mod sfidator problemele reale din justitie".