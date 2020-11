Florin Iordache este oficial presedintele Consiliului Legislativ

Florin Iordache a trimis o notificare catre Biroul permanent al Camerei Deputatilor in care anunta ca lunea trecuta a depus juramantul in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. El mai informeaza conducerea forului legislativ ca in termen de 15 zile va opta pentru una dintre cele doua functii detinute, cea de presedinte al Consiliului Legislativ, respectiv cea de deputat.