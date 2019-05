Florin Iordache, le atarge atentia candidatilor la functia de judecator CCR: Sa nu se antepronunte pe cazuri

Florin Iordache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a declarat astazi, in cadrul dezbaterilor inaintea votului pentru numirea unui judecator CCR din partea Camerei Deputatilor, ca niciunul dintre cei candidati pentru acest post nu trebuie sa se antepronunte privind o cauza penala in desfasurare. "Oricare dintre cei trei care va ajunge la CCR nu se poate antepronunta pentru ca va avea de luat o decizie la CCR. Va fi invocata pozitia pe care au avut-o azi la investitura. E foarte grav sa discutam azi despre o ancheta care e in desfasurare. Rog colegii sa fie mult mai atenti atunci cand fac referiri la un dosar sau la detalii dintr-un dosar. Pana cand judecatorul nu se pronunta pe vinovatie sau ne ...