Florin Iordache, reactie dura: Ei NU sunt Dumnezeu

Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat ca expertii Comisiei de la Venetia „nu sunt Dumnezei", Romania fiind tara suverana, iar expertii neputand sa spuna Parlamentului cum sa legifereze in acord cu Legea fundamentala. „Punctul meu de vedere va fi asa: ei nu sunt Dumnezei. Vin sa se informeze, vin sa faca anumite recomandari, dar Romania pana la urma este stat suveran. Pana la urma niste experti de oriunde in lume, ca stiu de unde vin, ce poate sa ii spuna Parlamentului Romaniei? Sa se opreasca din legiferare? Poate sa imi spuna mie cineva ca nu pot legifera in concordanta cu Constitutia Romaniei?", a afirmat Florin Iordache, miercuri seara la Realitatea ...