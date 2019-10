Florin Iordache știe cate voturi o sa stranga moțiunea și pe cine se bazeaza sa TRADEZE: Paul Stanescu daca a greșit, greșeala e omeneasca

Florin Iordache i-a luat apărarea lui Paul Stănescu, cel care miercuri "din greșeală" a confirmat prezența dar nu a votat pentru programul moțiunii, spunănd că a greșit și că este omenește să greșești. Iordache a mai declarat că se așteaptă la trădări din partea colegilor de la ALDE care uită de cei trei ani de colaborare cu PSD și își neagă propria guvernare.

"Dacă într-adevăr această moțiune are șanse să strângă 233 de bile s-o votăm cât mai mai repede. Pentru că colegii din Opoziție au spus că sunt pregătiți, regulamentar era așa s-o citim cât mai repede și s-o dezbatem după trei zile. Care este problema? Noi ne-am dorit o dezbatere cât mai repede. Dacă colegii din opoziție doreau și susțineau acest demers trebuia să-l voteze cât mai repede. La noi au fost o serie de colegi care fie nu au avut cartele, fie că s-au abținut. Dar nu e un accident pentru noi. Ne=am dorit să votăm și să dezbatem această chestiune cât mai repede. Paul Stănescu dacă a greșit, greșeala e omenească. Au mai greșit și alții. Dar eu le cer celor din Opoziție 233 de colegi care să și voteze această moțiune, pentru că nu este pentru prima dată când anumiți colegi, la indicația liderului de grup semnează dar nu votează. Mă aștept ca acei colegi din ALDE care au fost alături de noi trei ani, să nu semneze și își neagă propria guvernare. Diferența între 233 și 237 este foarte mică, orice este posibil. Majoritatea se vede la vot. Eu vreau să văd dacă cei din Opoziție și repet, din punctul meu de vedere, la moțiune nu vor avea mai mult de 220 de voturi. Întrebați-l pe domnul Ciolacu ce a vrut să vă spună dumneavoastră. Eu declar ce vă spun eu. PSD are în continuare majoritate. Nu mă puneți pe mine să interpretez declarațiile nu știu cui. Fals", a declarat Florin Iordache.

Dezbaterea și votul moțiunii urmează să aibă loc joia viitoare, într-un plen reunit care va începe la ora 10.00.